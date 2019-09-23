متابعة إنشاء طريق إمساعد – راس اجدير

تعهدت وزارة المواصلات بحكومة الوفاق بتوفير متطلبات نجاح عمليات البدء الفعلي في أعمال تنفيذ مشروع الطريق السريعة الجديدة إمساعد – رأس إجدير مع الأخذ في الاعتبار المعطيات ذات العلاقة بالظروف القائمة والمحيطة بمواقع تنفيذ بعض قطاعات المشروع.

وجاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد صباح الأحد بمقر ديوان الوزارة ضم أعضاء الجانب الليبي في اللجنة الليبية الإيطالية المشتركة، وذلك لمناقشة الإجراءات والترتيبات المتعلقة بالمباشرة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الجانب الإايطالي في الاجتماعات المنعقدة مؤخرا بهذه الشأن، حيث تم الاتفاق في هذا الشأن على جملة من الخطوات والآليات الواجب اتخاذها والقيام بها من أجل تحقيق المستهدف

يشار إلى أن اللجنة الليبية الايطالية المشتركة شُكِّلت طبقا لأحكام معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون المبرمة بين الدولتين الليبية والإيطالية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية