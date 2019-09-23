موغيريني تبحث مع سلامة تطورات الملف الليبي

التقت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، اليوم الاثنين، المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.

ونقلت وكالة آكي عن موغيريني قولها في تغريدة لها بموقع “تويتر” إن”المحادثات تناولت آخر تطورات الملف الليبي والجهود المبذولة للبحث عن حلول للأزمة”.

ومن المقرر أن يتحدث سلامة أمام وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد، الذين سيعقدون اجتماعاً غير رسمي خاص بليبيا، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع في نيويورك.

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