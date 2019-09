الأحوال المدنية تحمل مسؤولية معاناة المواطن لبنغازي الطبي.. والمركز يرد

المتوسط:

حمل مدير مصلحة الأحوال المدنية فرع بنغازي، عقيد أسامة الدرسي، المسؤولية الكاملة للمعاناة والمشقة التي سيتلقاها المواطن في مدينة بنغازي وضواحيها بعد تنفيذ قرار إخلاء مكتب تسجيل المواليد بمركز بنغازي الطبي إلى مدير المركز.

وقال الدرسي، في تصريح نشر عبر الحساب الرسمي لمصلحة الأحوال المدنية على شبكة “الفيسبوك”، إن الإدارة استجابت لتعليمات وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة بإخلاء مكتب تسجيل المواليد بناءً عن تقرير مدير مركز بنغازي الطبي بضرورة الإخلاء، نافياً وجود أي مكاتب أخرى تابعة للإدارة داخل المركز.

وأعرب الدرسي عن أسفه لكافة المواطنين في مدينة بنغازي وضواحيها لعدم استطاعة مكتب تسجيل المواليد تقديم خدماته لهم بعد تنفيذ قرار الإخلاء.

في المقابل ردت مدير مركز بنغازي الطبي، دكتور فتحية العريبي قائلة ” إن مكتب تسجيل المواليد داخل المركز الطبي كان يأخذ حيزا كبيرا داخل ممر كامل في منتصف قسم النساء والولادة يسع 14 حالة مرضية ويقابل حجرة العمليات وحجرة الولادة مباشرة مما يؤدي إلى الارتياب من وجود رجال وسط القسم، وان مكانهم غير مناسب ولا يصح أن يكون موجودا داخل قسم إيوائي.

وأفادت العريبي، عبر المكتب الإعلامي بمركز بنغازي الطبي، بأن وجود مكتب تسجيل المواليد بمقر مركز بنغازي الطبي له أهمية كبيرة، إلا أن العمل فيه منقوص فالإجراءات التي يقوم بها هي تسليم الآباء ثلاثة نماذج لتعبئتها ومن ثم يكمل الآباء باقي الإجراءات بالسجل المدني خارج المركز، أي بمعنى آخر إن التسجيل لا يتم بالمكتب الموجود بمركز بنغازي الطبي بل هو مجرد جزء إجرائي فقط.

