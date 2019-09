في نيويورك: سلامة وموغيريني يبحثان تطورات الأوضاع في ليبيا

التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، مع مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، في نيويورك، لبحث آخر التطورات على الساحة الليبية، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين المزمع عقدها غدا في نيويورك والتي ستناقش عدة ملفات من بينها الملف الليبي.

وقالت موغيريني، إن من المتوقع أن يقوم سلامة أيضا باستخلاص معلومات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حول ليبيا خلال اجتماعهم غير الرسمي اليوم على هامش اجتماعات الجمعية في نيويورك.

