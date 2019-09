برلماني: المشري تجاوز اختصاصاته ودوره استشاري فقط

انتقد عضو مجلس النواب، المبروك الخطابي، الخطاب الصادر عن رئيس المجلس الاستشاري للدولة، خالد المشري، والموجه إلى رؤساء كل من ديوان المحاسبة وهيئتي الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد، والذي يطالبها فيه بمراجعة قرارات المجلس الرئاسي بشأن إيفاد بعض السفراء.

واعتبر الخطابي، في تصريح صحفي أن ما صدر عن المشري تجاوز كبير لاختصاصاته المنصوص عليها في الاتفاق السياسي، والتعدي الصارخ على صلاحيات واختصاصات مجلس النواب».

ورأى الخطابي أن ما قام به المشري «يعبر عن انتهازية سياسية مستغلا في ذلك بعض الردود السلبية في صفحات التواصل الاجتماعي على قرار المجلس الرئاسي المذكور»، حسب تعبيره.

وأضاف: «وإن كان الاتفاق السياسي قد أشرك مجلس الدولة مع مجلس النواب في اختيار رؤساء هذه الأجهزة، فإن ذلك لا يعني خضوعها في عملها لإشراف مجلس الدو…

