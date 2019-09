دعا آمر منطقة سبها العسكرية، كافة الكتائب والغرف الأمنية والأجهزة الأمنية المُدرجة في الخطة الأمنية، إلى الابتعاد عن التجاذبات السياسية والقبلية والعمل بقلب رجل واحد من أجل مستقبل المدينة وأمنها، مُطالبًا كافة المواطنين والجهات الذين لديهم شكاوي، التوجه للجهات الأمنية القانونية والابتعاد عن النعرات والثارات القبلية التي تعقد المشاكل، مؤكدًا أن مكتب منطقة سبها العسكرية جاهز لاستقبال أي شكاوي بالخصوص

وأعلنت الغرفة الأمنية لمنطقة سبها العسكرية، التابعة لقوات الجيش، أنها باشرت انتشارها في شوارع المدينة، بالإضافة إلى نشر دوريات تحري وقبض داخل المدينة، بتعليمات من آمر المنطقة، عميد محمد علي محمد.

وأضافت الغرفة الأمنية لمنطقة سبها، في بيان أن مدير أمن مديرية سبها، عميد الساعدي محمد، أوضح أن العمل يسير في تحسن كبير، داعيا كافة المواطنين، إلى التعاون مع الغرف الأمنية وكافة الأجهزة الأمنية في المدينة، بالإضافة إلى تبليغ الجهات الأمنية عن كافة التحركات المشبوهة والإجرامية.

The post المنطقة العسكرية سبها تطالب الأجهزة الأمنية بالابتعاد عن التجاذبات السياسية والقبلية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية