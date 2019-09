محلل سياسي: محاولات تعكير العلاقة بين ترهونة وورفلة مصيرها الفشل

خاص المتوسط/ حنان منير

قال حاتم الكليم، المحلل السياسي، إن المحاولات غير المسؤولة التي يقوم بها البعض، لتعكير صفوة العلاقة الأخوية بين ترهونة وورفلة، مصيرها الفشل والازدراء من أهلنا في القبيلتين”.

وأكد الكليم، في تصريح خاص لـ” المتوسط” أنه مهما حاول المفتنين، والذين اعتادوا الصيد في الماء العكر سيخسرون ويرتدوا على أعقابهم خائبين، مضيفا العلاقة الأخوية، والاجتماعية، وعلاقة الجيرة، متأصلة بين القبيلتين.

وأردف الكليم، ” ويثبت التاريخ، والنسق الاجتماعي، والنضالي الوطني، ذلك جليا، تاريخا، وعرفا اجتماعيا، في السراء، والضراء، مطالبا بأن ” تصمت الأفواه الناعقة، والنفوس المريضة، ويعلم الذين في نفوسهم مرض، وفي قلوبهم مرض، وفي آذانهم وقر ، أن جميع المحاولات التي وصفها بالدنيئة لن تفرق بين الأخوة في ترهونة، وورفلة”

