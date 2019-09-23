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“الكهرباء” تعلن ساعات طرح أحمال المنطقة الشرقية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت إدارة التحكم الجهوي بالمنطقة الشرقية إن عدد ساعات طرح الأحمال لهذا اليوم قد تكون بين ساعة إلى ثلاث ساعات في أقصى تقدير، مطالبة المواطنين بالتعاون مع الشركة من خلال تخفيف الأحمال وترشيد الاستهلاك.

وأوضحت الشركة العامة للكهرباء في الحكومة المؤقتة في منشورعلى صفحتها أن كمية التوليد في الشبكة يبلغ 1300 ميغاوات، مشيرة إلى أن الأحمال المتوقعة تبلغ 1360ميغاوات مقدرة العجز بـ 60 ميجاوات.

وأشارت الشركة إلى أن تخفيض استهلاك الطاقة وترشيدها يُسهمان بشكل كبير في تخفيض عدد ساعات الطرح واستقرار الشبكة، كما نوّهت بأنه في حالة انقطاع الكهرباء أكثر من الساعات المعلن عنها يَنبغي التوجه لإقرب مكتب صيانة للإبلاغ عن ذلك.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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