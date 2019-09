المتوسط:

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش العميد خالد المحجوب ، أن هناك قوات تركية خاصة في طرابلس.

وأضاف المحجوب، في تصريحات تليفزيونية، أن ” القوات التركية تقاتل بجانب الميليشيات المتطرفة في طرابلس”.

وأكمل المحجوب، أن ” الجيش وصل إلى مرحلة مهمة على طريق حسم المعركة ضد الميليشيات في طرابلس”.

