صحيفة أحوال التركية : إشراف الضباط الأتراك على عمليات قوات الرئاسي جعلها منسقة أكثر

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الأتراك وجماعة الاخوان وإسرائيل وأمريكا – وجوه لعملة واحدة – يهمهم المال والسلطة فقط – وليبيا فيها رجال لا يلومون في الله لومة لاءم –
لا اعتقد ان الليبيين انفسهم في حاجة لمساعدة ظباط اتراك او لعمالة للاتراك او جماعات الاخوان الشيوعيين المتخذين الاسلام غطاء لأفعالهم وتجاوزاتهم الهتلرية العنصرية الحاقدة –
ليبيا مجتمع متعلم ومسلم ولا يرضى بالمزايدات السياسية – حتى ولو ان تركيا قامت بمساعدة فهي لا تتجاوز. جلب الأسلحة سلم واستلم فقط – اما عن تدخلات عسكرية اهذا يعتبر بمثابة محاولة الاحتلال لدولة اخرى ذات سيادة والخروج عن الخط المسموح به – ولا يستبعد الكثير من الخبراء العسكريين في ليبيا ان عملية ضرب أرامكو كانت من تدبير الاخوان بمساعدات تركية – حيث ان الأتراك ينقبون عن النفط في البحر المتوسط وصقلية وقبرص واليونان بدون اي شرعية ….!!!! ويحاولون السيطرة على الاسواق التجارية من ضمنها النفط العالمي – وكذلك شراءهم لطاءرات مسيرة من ايران …!!! وتعاملاتهم مع القطريين …. والأوغاد الخونة مثل عبد الجليل القابع في إسطانبول وغيرهم —- وهذا يضعهم في داءرة الشبهات في محاولات ضرب اقتصاد الوطن العربي ووضع اقدامهم على أراضيه دون اي اعتبار للأعراف الدولية او احترام لسيادة الدول ومجتمعاتها .
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