بنغازي ماضية في إزالة عشوائياتها

أكد جهاز مكافحة الظواهر الهدامة على المضي قدما في تنفيذ قرارات لجنة الإزالة للمخالفات التي تم حصرها في السابق، إضافة إلى إلزام شركات الدعاية والإعلان بتسوية أوضاعها القانونية فيما يخص اللافتات الإعلانية مع لجنة الدعاية والإعلان بالبلدية مشيرين إلى أن اللوحات المُخالفة سيتم إزالتها على نفقة المخالفين.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة فرج قعيم اجتماعاً مع رئيس لجنة الإزالة ببلدية بنغازي عمران المقصبي ومندوب مكتب التخطيط العمراني بلجنة الإزالة بنغازي بحضور مدير مكتب التفتيش والمتابعة بجهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة المقدم أكرم المسماري ومعاونه المقدم محمد الشحومي، وذلك لمناقشة العوائق التي تشوه المظهر العام لمدينة بنغازي.

وكان جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، في مدينة بنغازي، قد أعلن في وقت سابق مواصلة إزالة العشوائيات، داخل نطاق المدينة، وإزالة الفضاء الزراعي بحي شبنة لاستكمال مشروع رصف الطريق الدائرية الرابعة، التي كانت هناك عوائق على استكمالها، قبل إزالتها.

ويعمل جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، على إزالة كل العشوائيات داخل المدينة، من أكشاك ومقار غير مرخصة، إضافة إلى عدّة مهام أخرى ضمن تنسيق مشترك مع الأجهزة الأمنية في بنغازي.

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