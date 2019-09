“خارجية البرلمان”: الإفراج عن شحنة مواد بناء بيوت مؤقتة التابعة لمفوضية اللاجئين  

المتوسط:

أعلنت لجنة الخارجية بمجلس النواب الليبي، أنه ” في إطار الحرص على دعم المفوضية السامية للاجئين UNCHER التابعة للأمم المتحدة ، للقيام بعملها لدعم النازحين والمهاجرين غير الشرعيين على الأراضي الليبية ومن خلال تنسيق اللجنة مع الأجهزة المختصة تم الإفراج عن الشحنة المقدمة من المفوضية والتي مكونة من مواد تستخدم لصناعة بيوت مؤقتة مقدمة إلى النازحين من مدينة تاورغاء في مدينة بنغازي” .

وأوضحت اللجنة، في بيان له اليوم الاثنين ، أنه” قد قامت أحد البوابات الأمنية باحتجاز هذه الشحنة حتى تدخل رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري وبالتنسيق مع وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف وتم الإفراج عن الشحنة”.

يشار إلى أن لجنة الخارجية بمجلس النواب تولي ملف أزمة الهجرة اهتماماً متزايداً من خلال التنسيق مع الجهات المعنية محلياً ودولياً .

