النيجر  تعتزم توقيع عقد لشراء مروحيات روسية لتأمين حدودها مع ليبيا

أعلن وزير خارجية النيجير، كالا أنكوراو، اليوم الاثنين، أن بلاده في حاجة ماسة للمروحيات لمحاربة الإرهابيين في المناطق الشرقية والشمالية، ونيامي تعتزم توقيع عقد شرائها من روسيا في أكتوبر.

وقال وزير الخارجية النيجري ، في تصريحات صحفية، أنه “في أكتوبر، سنوقع عقدا لشراء مروحيات روسية. لا يتعلق الأمر بشراء خمسين مروحيات، بل بامتلاك ما لا تملكه على الإطلاق جماعة بوكو حرام الإرهابية لمواجهتها على الجبهة الشرقية، ليبيا على الجبهة الشمالية ومالي على الجبهة الغربية هذا مهم للغاية بالنسبة لنا”.

وأضاف أن أكثر من مائة طالب نيجيري يستكملون الآن دراستهم في الأكاديميات العسكرية الروسية، وربما سيفضلون العمل مع المعدات الروسية عندما يعودون إلى بلادهم للخدمة. وفقا للبيانات المفتوحة، تمتلك النيجر الآن مروحيات من طراز “مي-24” و “مي-17”.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال مباحثاته مع نظيره النيجيري، أن روسيا والنيجر لديهما آفاق جيدة لتنمية التعاون العسكري التقني، وهناك اهتمام في تطوير التعاون لمساعدة هياكل النيجر ذات الصلة في تجهيز وإجراء التدريب على مكافحة الإرهاب.

