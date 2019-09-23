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الإفراج عن شحنة مساعدات لمفوضية اللاجئين

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت لجنة الخارجية بمجلس النواب الإفراج عن الشحنة المقدمة من المفوضية السامية للاجئين والمكونة من مواد تستخدم لصناعة بيوت مؤقتة مقدمة إلى النازحين من مدينة تاورغاء في مدينة بنغازي.

وكانت إحدى البوابات الأمنية قد قامت باحتجاز الشحنة وتم التحفظ عليها لحين تدخل لجنة الخارجية بمجلس النواب وبالتنسيق مع وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف للإفراج عنها.

يشار إلى أن فريقا مكونا من البعثة الأممية لدى ليبيا ومفوضية شؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة قام في مايو الماضي بزيارة إلى مخيم الحليس للنازحين داخليا في بنغازي، والذي يستضيف 320 أسرة من تاورغاء

وطرح النازحون عدة مطالب لتلبية احتياجاتهم، وشددوا على الاحتياجات الملحة المتمثلة بتوفير المياه المأمونة والتخلص من النفايات وحل مشكلة السيولة، كما نشرت صفحة البعثة على صفحتها في “فيسبوك”.

‫وما زال أهل تاورغاء يعانون عذابات النزوح في مدن أخرى بعد خيبة الأمل لمن عادوا ولم يجدوا في ديارهم غير الإهمال والخواء.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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