موغريني: سلامة سيجتمع بوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي

مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني إنه من المتوقع أن يقوم المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة باستخلاص معلومات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حول ليبيا خلال اجتماعهم غير الرسمي اليوم على هامش اجتماعات الجمعية في نيويورك.

وجاءت تصريحات موغريني عقب لقاء جمعها بسلامة اليوم الاثنين في نيويورك لبحث آخر التطورات على الساحة الليبية والذي تم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 74 المزمع عقدها غدا في نيويورك والتي ستناقش عدة ملفات من بينها الملف الليبي.

يشار إلى أن اجتماعا ثلاثيا جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية والرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق كان قد عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أكد خلاله المجتمعون على أهمية الحل السياسي الشامل لأزمات المنطقة، خاصة الأزمات في سوريا وليبيا واليمن، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبما يحفظ وحدة واستقلال هذه الدول وسلامتها الإقليمية ومقدرات شعوبها، ويتيح الحفاظ على الأمن القومي العربي ومواجهة التدخلات الخارجية التي تستهدف زعزعة اﻷمن القومي العربي.

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