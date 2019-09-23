شركة الكهرباء: صيانة خط الشرق القره بوللي

أعلنت الشركة العامة للكهرباءالانتهاء من صيانة خط الشرق القره بوللي رقم (1) جهد 220 ك. ف وشحنه وربطه على الشبكة.

وبين المكتب الإعلامي للشركة أن أعمال الصيانة شملت صيانة الجدائل الموجودة وتغيير موصل بطول خمسين مترا تقريبًا على الوجه الوسطي ((S)) مع وضع وصلتين وسطيتين، ووصلة إصلاح على نفس الوجه.

وأضافت الشركة أنه نظراً لحجم الأضرار الكبيرة التي لحقت بخطي شرق طرابلس والقره بولي (1-2) جهد 220 كيلو فولت تمكن فنيو ومهندسو دائرة خطوط طرابلس من إنهاء عملية الصيانة للخط رقم ” 2 ” وإعادة تشغيله.

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