سلاح الجو يدك المليشيات في العزيزية

طرابلس-العنوان

يواصل سلاح الجو دك مواقع المليشيات المتحالفة مع حكومة الوفاق حيث أفادت مصادر مطلعة أن طائرات حربية شنت ضربات على المليشيات بمنطقة العزيزية.

وأكدت المصادر اليوم الإثنين أن وحدات القوات المسلحة بسطت سيطرتها على عدة مناطق من بينها بئر علاق الواقعة بين بئر علاق وبدأت تتقدم نحو العزيزية.

وأسفرت ضربات جوية لسلاح الجو على الهيرة في قتل نحو 20 عنصرًا للمليشيات المتحالفة مع حكومة الوفاق.

وقالت شعبة الإعلام الحربي إن القصف أسفر كذلك عن تدمير 4 آليات.

الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، قال في مؤتمر صحفي يوم الأحد، إن الجيش حقق إنجازات كبيرة جدًا في معركة تحرير العاصمة طرابلس.

وأضاف، أن القوات البرية للجيش استفادت بشكل كبير جدًا من الضربات الجوية التي نفذها سلاح الجو بشكل متواصل ومكثف على مدار الأيام الماضية ضد قوات الوفاق.

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