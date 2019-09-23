الدعم المركزي يبحث أمن العاصمة مع رؤساء الفروع والمكاتب بطرابلس الكبرى

دعا مدير الإدارة العامة للدعم المركزي محمد فتح الله إلى ضرورة الضبط والربط بين منتسبي الإدارة وتشديد وتكثيف حماية كافة المرافق الحيوية داخل العاصمة وضواحيها.

وتمت خلال اجتماع عقده اليوم الاثنين مع ورؤساء الفروع ومكاتب الإدارة على مستوى طرابلس الكبرى مناقشة عدد من القضايا والنشاطات التي قامت بها الإدارة العامة للدعم المركزي في “تفعيل البوابات الأمنية في مداخل ومخارج العاصمة ومنع الخروقات الأمنية وحماية الممتلكات العامة والخاصة”.

كما قام فتح الله “بجولة تفقدية داخل منطقة عين زارة رفقة عميد البلدية عبد الواحد بلوق، اطلع خلالها على الأوضاع الأمنية بالمنطقة وأوضاع النازحين نتيجة ما يشهده جنوب طرابلس”.

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