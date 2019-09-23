تحت اسم شهداء “بركان الغضب” .. حكومة الوفاق تدشن بئر في قرية “أفيسا” بجمهورية بنين

أخبار ليبيا 24 – خاص

تداول بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشخص من قرية “أفيسا” بدولة بنين الأفريقية وهو واقف بجانب بئر نفذته حكومة الوفاق تحت اسم شهداء بركان الغضب التابعة لوزارة دفاع حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا .

وظهر في المقطع أحد الرجال من دولة بنين وهي يقف بجانب بئر الذي نفذته حكومة الوفاق تحت اسم “شهداء بركان الغضب” ورقم المشروع “153” بقرية ” أفيسا ” .

واصطف إلى جانب البئر عدد قليل من أهالي القرية من الأطفال والرجال والنساء، ودعا الرجال خلال الفيديو أن يتقبل شهداء بركان الغضب وأن يجعلهم الله من أهل الجنة، بحسب قوله .

وكان المسماري قد كشف عن أن حكومة السراج حفرت بئرا في دولة بنين تحت مسمى شهداء بركان الغضب، مؤكدا أن القوات المسلحة ستطلب من حكومة بنين إعطاء تفسير حول هذا الأمر، إلى جانب فتح تحقيق حوله.

وفي سياق ليس ببعيد، أعلنت مدينة طبرق في أقصي الشرق الليبي حالة الطوارئ بسبب نقص المياه في المدينة .

وقرر رئيس المجلس التسييري، إبلاغ مجلس النواب، والحكومة المؤقتة، وتوضيح معاناة أهالي مدينة طبرق، من أجل الوقوف على الأزمة، والبحث عن حلول سريعة وعاجلة.

مشيرا إلى أن المجلس لم يجد التعاون من إدارة الشركة بالجبل الأخضر، وأنها لم تهتم بمشكلة نقص المياه، وحالة الطوارئ ، وانفجار خطوط المياه الرئيسية التي لم يتم إصلاحها.

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