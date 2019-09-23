اجتماع وزاري أوروبي حول ملف الهجرة

يعقد اليوم في العاصمة المالطية فاليتا اجتماع وزاري أوروبي لمناقشة أزمة المهاجرين غير القانونين.

ومن المقرر أن يناقش اليوم وزراء داخلية دول فرنسا وألمانيا وإيطاليا ومالطا وفنلدنا إمكانية وضع قواعد جديدة لتحديد كيفية تعامل الاتحاد الأوروبي مع أزمة المهاجرين غير القانونيين الذين يتم إنقاذهم أثناء عبور البحر المتوسط قادمين من ليبيا.

و قال وزير الداخلية الإيطالي لامورجيس إن اجتماع مالطا لا يمكن أن يكون أكثر من حالة اختبار للتعاون في المستقبل ، مؤكداً على الضرورة الملحة لإصلاح قانون اللجوء الأوروبي بالكامل.

وتسعى مالطا إلى خلق تقارب أوروبي خصوصاً بعد الخلافات العاصفة داخل الاتحاد الأوروبي على مسألة توزيع المهاجرين على الدول الأوروبية.

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