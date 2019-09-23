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بضغط من “جويلي” بقطع رواتبهم  ..الكتيبة 166 مشاة تنشر اعترافات ثلاث أسرى لقوات الوفاق

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

بثت الكتيبة 166 مشاة التابعة لقوات الجيش الوطني، مقطع فيديو صباح اليوم الإثنين  لاعترافات ثلاثة عناصر، كانت أعلنت أسرهم الأسبوع الماضي في محور السبيعة .

وظهر في المقطع الذي نشرته الكتيبة على صفحتها الرسمية على فيسبوك أن المقبوض عليه الأول يدعى عبد الرحمن سويلم، برتبته رائد شرطة، والثاني عبد البديع أحمد، مقاتل في الكتيبة 26 ضمن قوات آمر المنطقة العسكرية الغربية التابع لقوات حكومة الوفاق، أسامة جويلي.

وأكد الأسير الثاني، بحسب مقطع الفيديو، في خلفية المعترفين سيارة تحمل شعار الكتيبة 166 مشاة، أنه كان يقاتل في الكتيبة 166 بمصراتة ضمن قوات الصاعقة الـ26 ويحملون آليات عبارة عن “كلاشنيكوف وآر بي جي”، جاءوا كمحور إسناد لقوات الوفاق من مصراتة إلى السبيعة بأوامر من جويلي وإلا ستقطع رواتبهم، بحسب تأكيده.

ويدعى الأسير الثالث، بحسب الفيديو، عصام عبدالله، برتبة نقيب وآمر سرية، يتبعون لجويلي، وجاءوا من مصراتة ضمن الكتيبة 166 كقوة إسناد لقوات الوفاق في محور السبيعة.

وكانت الكتيبة 166 مشاة التابعة لقوات الجيش، أعلنت، الأسبوع الماضي، أنها نجحت في أسر ثلاثة أفراد تابعين لقوات الوفاق في محور السبيعة، مكدة أن أحد هؤلاء الأسرى من منتسبي وزارة داخلية حكومة الوفاق، ويحمل رتبة رائد.

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  • تجنيد الشرطة من مصراطة ارحم من تجنيد الاطفال جعلتنى ابكى على طفل مصراته وعمره 14 سنة وبى امره مجرم عندما سمح بقتله وهو فى عمر الزهور لا علاقة له باى صراعات واتمنى اعدام ولى امره الغبى فهو من تسبب فى قتل ابنه بالاشتراك مع الحيوان صوان الاخوانى المجرم الذى ضلل الناس بشعارات كاذبة وتحريف ايات القرآن غن موضعها فعندما تكتب عصابة اجرامية واعدوا فهى تعتدى على الاخرين فالاعداء يكون للمجتمع الذى يمثله مجلس النواب اما اى جماعة متدينة بحق فتختار قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. واول التقوى الايمان بالغيب وهذا غير متوفر فى الخوان فهم يقبلون على المال والسلطة باى ثمن حتى على اشلاء الاخرين ولا يعرفون ان المال سبكوا بهم جباههم وادبارهم يوم القيامة فهو حرام ثمن الخيانة والعمالة لقطرائيل الصهيونية

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  • .تجنيد الشرطة من مصراطة ارحم من تجنيد الاطفال جعلتنى ابكى على طفل مصراته وعمره 14 سنة وبى امره مجرم عندما سمح بقتله وهو فى عمر الزهور لا علاقة له باى صراعات واتمنى اعدام ولى امره الغبى فهو من تسبب فى قتل ابنه بالاشتراك مع الحيوان صوان الاخوانى المجرم الذى ضلل الناس بشعارات كاذبة وتحريف ايات القرآن غن موضعها فعندما تكتب عصابة اجرامية واعدوا فهى تعتدى على الاخرين فالاعداء يكون للمجتمع الذى يمثله مجلس النواب اما اى جماعة متدينة بحق فتختار قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. واول التقوى الايمان بالغيب وهذا غير متوفر فى الخوان فهم يقبلون على المال والسلطة باى ثمن حتى على اشلاء الاخرين ولا يعرفون ان المال ستكوى بها جباههم وادبارهم يوم القيامة فهو حرام ثمن الخيانة والعمالة لقطرائيل الصهيونية

    رد