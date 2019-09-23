اجتماع موسع للقطاعات في حي الاندلس لبحث اليات العمل بالبلدية‎

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
عن مصدر الخبر
بوابة افريقيا الاخبارية
قد يعجبــــك أيضـــاً
بضغط من “جويلي” بقطع رواتبهم ..الكتيبة 166 مشاة تنشر اعترافات ثلاث أسرى لقوات الوفاق
تم النشر منذُ دقيقتين
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اجتماع وزاري أوروبي حول ملف الهجرة
تم النشر منذُ 11 دقيقة
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
تحت اسم شهداء “بركان الغضب” .. حكومة الوفاق تدشن بئر في قرية “أفيسا” بجمهورية بنين
تم النشر منذُ 14 دقيقة
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
خارجية البرلمان: الإفراج عن شحنة مواد لبناء البيوت المؤقتة للنازحين بعد تدخل لجنة الخارجية
تم النشر منذُ 16 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا
أضف تعليقـك