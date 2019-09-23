لجنة إعادة الاستقرار تعتمد 99 مشروعا لصالح مدينة بنغازي

اعتمدت لجنة إعادة الاستقرار إلى مدينة بنغازي، تسعة وتسعين مشروعا لصالح المدينة، بقيمة إجمالية بلغت مئة وثلاثة عشر مليون دينار ليبي.

وقالت بلدية بنغازي إنه تم إجراء مناقلة مالية داخل الميزانية المعتمدة بقيمة خمسة وعشرين مليون دينار، من أجل تنفيذ أعمال النظافة والكنس ونقل الركام وتخطيط الطرق وتقليم الأشجار داخل المدينة، وذلك خلال اجتماع عقد في ديوان رئاسة الوزراء ببنغازي، حضره عميد البلدية، الصقر بوجواري، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء، علي الحبري.

وأضافت البلدية أن لجنة إعادة الاستقرار قامت بمناقلة أخرى تقدر بثمانية عشر مليون دينار، من أجل دعم شركة المياه والصرف الصحي، وتنفيذ مشاريع صيانة شبكة تصريف مياه الأمطار، وشبكة التصريف الصحي، استعدادا لفصل الشتاء.

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