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ليبيا تجمع غوتيريس بقادة أوروبا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد الأحد بمقر جمعية الأمم المتحدة اجتماع بين قادة من الاتحاد الأوروبي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لبحث ملفات عدة من بينها الملف الليبي.

وحضر اللقاء الممثلة العليا للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني والنائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس حيث تم فتح ملفات القارة الأفريقية والوضع السوري والأزمة السياسية الليبية وعملية السلام في الشرق الأوسط وقضايا أخرى .

وشدد ممثلوا الاتحاد الأوروبي في بيانهم بعد اللقاء على ضرورة مواصلة الشراكة مع الأمم المتحدة لمواجهة التحديات العالمية والدفاع عن نظام حكم عالمي متعدد الأطراف .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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