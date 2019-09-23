بلدي مصراتة يحمل مؤسسات الدولة مسؤولية الفساد

حمل المجلس البلدي مصراتة المؤسسات التشريعية والتنفيذية والرقابية مسؤولية الفساد والتقصير في ضمان حقوق المواطنين.

وأكد المجلس البلدي مصراتة في بيان أن ضعف الخدمات المقدمة للمواطن سببه “إهمال الحكومات المتعاقبة للبلديات بالدرجة الأولى وعدم شروعها فعليا في اتخاذ خطوات عمليه نحو اللامركزية بنقل الاختصاصات المنصوص عليها بالقانون للإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتمكينها من إدارة مواردها المحلية فضلا عن عدم رصد الميزانيات اللازمة لعلاج المختنقات وتحسين الخدمات مقارنة مع ما يراه الجميع من رصد وصرف الحكومة ومؤسسات الدولة العليا للميزات سنويا وبأرقام كبيرة”.

وطالب المجلس بعثة “الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للتعامل مع الأزمة الليبية بالمزيد من المصداقية والحيادية والشفافية” محملا إياها المسؤولية التاريخية لما يحدث من عبث بمصيره وأمنها وسلامتها مطالبة الدول الشقيقة والصديقة لمساعدة الشعب الليبي ومساندته لتحقيق الأمن والاستقرار.

ودعا المجلس المجتمع الدولي بكامل مؤسساته ومنظماته لتوجيه كل جهوده من أجل استقرار ليبيا.

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