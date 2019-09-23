مصرف الصحاري سرت يعلن حل «مشكلة المعاشات»

أعلن مصرف الصحاري فرع سرت حل مشكلة حوافظ المعاشات، وإدخال جميع الحوافظ الأساسية لفرع صندوق التضامن الاجتماعي بالمنطقة الوسطى سرت، وذلك لشهري مارس وأبريل.

وأكد المصرف حل الإشكاليات الفنية الخاصة بمنظومة الفرع، حسب بيان البلدية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وفي 25 أغسطس الماضي، صرح مدير فرع صندوق التضامن الاجتماعي بالمنطقة الوسطى سرت، يوسف النواري، بأن الإدارة المالية بالفرع أحالت حوافظ المعاشات عن شهر أبريل الماضي الأساسية والمعاقين والأرامل والمطلقات للحسابات الجارية لمستفيديها بالمصارف التجارية.

وكشف النواري لـ«بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، أن القيمة الإجمالية للحوافظ المالية للمعاشات الأساسية بالمنطقة تبلغ ثلاثة ملايين و620 ألف دينار.

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