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المبعوث الأممي غسان سلامة يلتقي المدير العام لشؤون متعددة الأطراف بلجيكا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بروكسيل 23 سبتمبر 2019 (وال)- التقى المبعوث الخاص لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الأممي غسان سلامة , مع المدير العام لشؤون متعددة الأطراف والعولمة في وزارة الخارجية البلجيكية إكسيل كينيس .

وبينت البعثة عبر تغريدة لها على التويتر تابعتها وكالة الأنباء الليبية _ أن المسؤول البلجيكي أعرب خلال الاجتماع عن دعم بلاده لخطة عمل سلامة من أجل السلام في ليبيا والتي تتألف من ثلاث خطوات .

وكان سلامة قد أعلن سابقا عن خطته بشأن ليبيا والتي تتضمن ثلاث مراحل : المرحلة الأولى تتمثل بهدنة تقضي اجتماع دولي بحضور الدُول الفاعلة فيما يخص الملف الليبي، لتُختتم الخطة بلقاء ليبي يجمع الفرقاء المتنازعين وباقي الأطراف ذات الصلة. (وال_بروكسيل) س م/ف و

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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