بعد سقوط العشرات منهم .. مصراته تطالب بسحب أبنائها من محاور الاشتباكات

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مصدر عسكري من داخل مدينة مصراته، أن الوضع في المدينة مرتبك، ويشهد احتقانا شديدا وتذمرا من قبل الأهالي أمام مستشفى مصراتة العام بعد وصول 42 جثة من أبناء المدينة جراء الاشتباكات الدائرة في تخوم طرابلس .

ونقلت غرفة عمليات أجدابيا عن المصدر أن الأهالي يطالبون المدرج بقوائم عقوبات مجلس الأمن الدولي وآمر مليشيا الصمود، الإرهابي المدعو صلاح بادي بإرجاع أبنائهم من طرابلس وانسحاب جميع الكتائب إلى مصراتة بعد هذه العدد الكبير من القتلي من ابنائهم.

وكانت غرفة عمليات الكرامة قد أعلنت اليوم الإثنين عن مقتل نحو 20 عنصرًا لقوات الوفاق في قصف لمقاتلات سلاح الجو على موقع بمحور الهيرة .

وفي هذا السياق، أصدرت بلدية مصراتة بيان اليوم الإثنين استنكرت فيه استمرار قوات حفتر باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، من مطارات ومستشفيات وأحياء سكنية، وبنية تحتية، مما عطل الحياة، حسب البيان .

ودعا البيان – الذي تحصلت أخبار ليبيا 24 على نسخة منه – المنظمات المحلية والدولية الحقوقية والإنسانية، إلى رصد وتوثيق تلك الجرائم لتقديم مرتكبيها للعدالة، كما دعا المجلس الرئاسي للتحرك أكثر لدفع الخطر عن المدنيين، ومواكبة ذلك بتواصل خارجي فعال ومثمر .

وبينت البلدية في بيانها أن ضعف الخدمات المقدمة للمواطن وغياب بعضها، هو بسبب إهمال الحكومات المتعاقبة للبلديات بالدرجة الأولى، وعدم شروعها فعليًا في اتخاذ خطوات عملية تحو اللامركزية بنقل الاختصاصات المنصوص عليها بالقانون رقم “59” لسنة 2012 للإدارة المحلية ولائحته التنفيذية، إضافة عن عدم رصد وتسييل الميزانيات اللازمة لعلاج المختنقات، وتحسين الخدمات ، مقارنة مع مايراه الجميع، من صرف الحكومة، ومؤسسات الدولة العليا للميزانيات سنويًا، مايفتح الباب أمام تسأل كبير أين صرفت هذه الأموال .

وثمنت بلدية مصراتة مجهودات كافة الليبيين الذين يسعون إلى كل ما من شأنه تحقيق الاستقرار والوئام، موجهة النداء للشعب الليبي بأن تستمر في تواصلاتها ومد يد بحسن النية ورغبة، بعيدًا عن كل الصراعات، من أجل تقليل الفجوة، وإحداث التقارب، حسب البيان .

ودعا البيان نفسه، ما اسماه القوي الوطنية لوضع مبادرة بمشروع وطني ليبي يتفق عليه ويلتف حوله الشعب، يخدم قيام الدولة المدنية، ويحقق العدل والمساوة في حق المواطنة، لإنهاء الفوضي .

وطالبت البلدية بعثة الأمم المتحدة التعامل مع الأزمة الليبية بالمزيد من المصادقية والحادية، والشفافية، ونحملها المسؤولية التاريخية أمام الشعب الليبي فيما يحدث من عبث بمصيره وأمنه وسلامته، وثرواته، وسيادة دولته، داعية الدول الشقيقة إلى مساعدة الشعب الليبي ومساندته في تحقيق الأمن والاستقرار .

وناشدت البلدية المجتمع الدولي بأن يوجه كل جهوده من أجل استقرار، وأمن ليبيا، للشروع في البناء والتنمية، حسب البيان .

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