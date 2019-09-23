مكافحة الأمراض: إصابة 100 حالة نتيجة تناول المياه الملوثة

أكدت إدارة الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض خلو البلاد من أية أوبئة خلال الفترة من 9 سبتمبر إلى 15 سبتمبر الجاري.

وذكرت الإدارة خلال النشرة الوبائية الليبية لشبكة الإنذار المبكر والاستجابة أنه في الأسبوع الـ37 للنشرة، والممتد بين 9 و15 سبتمبر جرى رصد أن الأسباب الرئيسة للأمراض المسجلة هي: الالتهابات التنفسية العليا والسفلى والإسهالات.

وبحسب النشرة الوبائية فإن عدد حالات ارتفاع الحرارة والطفح الجلدي بلغ 16 حالة، وعدد حالات الإصابة بالسحايا 5 حالات، و4 حالات شلل رخو حاد، فضلا عن 5 حالات سعال ديكي.

وعن الأمراض المنقولة بالمياه الملوثة، أوضحت الإدارة من خلال نشرتها الوبائية تسجيل 35 حالة إسهال مدمي و27 حالة متلازمة يرقان؛ بينما تم تسجيل 38 حالة ليشمانيا عن الأمراض الجلدية، منبهة إلى أن هذه الأرقام لم تسجل على أنها أوبئة في إشارة إلى السيطرة التامة على الحالات المصابة.

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