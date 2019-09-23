بعيرة: الشائبة المسرطنة المشتبه في وجودها بالرانيتيدين أذاها غير وارد

قالت مديرة إدارة الصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، أسماء ابعيرة، إن قرار الوزارة بسحب كافة الأدوية التي تحتوي على مادة رانيتي دين، جاء عقب صدور نشرة من قبل منظمة الغذاء والدواء الأمريكية، تشتبه في احتواء هذه المادة على شائبة قد تكون مسرطنة.

وأوضحت بعيرة في تصريحات لقناتنا، أن هذه الشائبة المشتبه في اشتمال الأدوية عليها، موجودة بنسبة ضئيلة جدا، وأن أذاها للمواطن غير وارد في حالة تعاطي مادة الرانيتيدين على المدى القصير، مشيرة إلى أن قرار سحب الدواء في الولايات المتحدة الأمريكية كان احترازيا، على عكس ليبيا والمنطقة العربية.

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