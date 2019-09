استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومه اليوم الاثنين بمقره بمدينة طبرق.

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، في بيان له اليوم الاثنين ، أن المجلس سيناقش خلال جلسة اليوم عدد من مشاريع القوانين المدرجة بجدول أعمال مجلس النواب.

