الدعم المركزي يدعو لحماية المرافق الحيوية داخل طرابلس

اجتمع اليوم الاثنين مدير الإدارة العامة للدعم المركزي عـميد محمد فتح الله مع ورؤساء الفروع ومكاتب الإدارة على مستوى طرابلس الكبرى.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن فتح الله شدد على ضرورة الضبط والربط بين منتسبي الإدارة وتشديد وتكثيف حماية كافة المرافق الحيوية داخل العاصمة وضواحيها.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا المهمة والنشاطات التي قامت بها الإدارة العامة للدعم المركزي مما يساهم في تقديم خدمات يشعر بها المواطن عبر المجاهرة بالأمن وتفعيل البوابات الأمنية في مداخل ومخارج العاصمة ومنع الخروقات الأمنية وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وقام فتح الله بجولة تفقدية داخل منطقة عين زارة رفقة عميد البلدية عبد الواحد بلوق اطلع خلالها على الأوضاع الأمنية بالمنطقة وأوضاع النازحين نتيجة ما يشهده جنوب طرابلس.

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