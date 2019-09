أعلنت السفارة الإيطالية أن تركيا تم ادرجها في البيان المشترك عن المؤسسة الوطنية للنفط والاعتراف بأنها لها الحق الحصري في التعامل مع قطاع النفط.

وقالت السفارة، في تغريدة لها عبر تويتر، أنه “من أجل الاستقرار السياسي والاقتصادي في ليبيا، ولرخاء كل مواطنيها، نحن ندعم بشكل حصري المؤسسة الوطنية للنفط ودورها الحيوي لصالح كل الليبيين “.

The post تركيا تنضم للبيان الدولي الداعم لـ” الوطنية للنفط” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية