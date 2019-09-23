ارتفاع الدولار واليورو وتراجع الإسترليني بالسوق الرسمية

سجل سعر صرف الدولار واليورو ارتفاعا في السوق الرسمية مقابل الدينار الليبي، في حين تراجع الجنيه الإسترليني في تعاملات اليوم الإثنين.
صعد سعر صرف العملة الأميركية إلى 1.4111 دينار مقابل 1.4106 دينار بفارق 0.0005 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.
كما ارتفع اليورو إلى 1.5554 دينار مقابل 1.5542 دينار أمس بفارق 0.0032 دينار، لكن الاسترليني تراجع إلى 1.7589 دينار مقارنة بـ 1.7601 دينار أمس، بفارق 0.0012 دينار. وفي حين استقر الين الياباني عند سعر 1.31 دينار الذي سجله أمس، فقد تراجع الإيوان الصيني إلى 0.1984 دينار مقابل 0.1989 دينار أمس بفارق 0.0005 دينار.
وفي دول الجوار، صعد سعر صرف الدينار التونسي بفارق 0.0012 دينار ليبي مسجلا 0.4928 دينار ليبي مقابل 0.4916 دينار ليبي أمس، أما الدينار الجزائري فاكتفى بارتفاع بفارق 0.001 دينار مسجلا 0.118 دينار ليبي مقابل 0.117 دينار ليبي أمس.
وزاد الريال السعودي إلى 0.3762 دينار مقابل 0.376 دينار بفارق 0.0002 دينار، وبنفس الفارق كان صعود الدرهم الإماراتي إلى 0.3842 دينار مقارنة بـ0.384 دينار أمس. وسجلت الليرة التركية ارتفاعا بفارق 0.0009 دينار، مسجلة 0.2465 دينار اليوم مقابل 0.2456 دينار أمس.
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