العبيدي: صنع الله يحاول دق اسفين الفرقة بشركة البريقة في المنطقة الشرقية

ليبيا – قال رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط خيرالله صالح العبيدي أمس الأحد إن طالع ظهور رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله في فيديو منتج بحرفية عالية ، لافتاً إلى أن الفيديو يتضمن الكثير من التوقفات مما يدل على أنه معد للتركيز على الطعن في شخوص إدارة الشركة ومحاولة منه لدق إسفين الفرقة بينهم في المنطقة الشرقية.

رئيس مجلس الإدارة أوضح في مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء التابعة للحكومة المؤقتة أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد أن الفيديو بدأ بتسمية عدة مناطق منها المناطق الوسطى والشرقية مستعرضا معلوماته ويقول إنه لن يقطع الوقود على المنطقة وإن الحملة الشعواء عليه فيما يتعلق بإمدادات الطاقة غير مبررة.

وتابع :”أنا من موقعي أبدى استغرابي الشديد لأنه لا أنا ولا أحد من لجنة أعضاء الإدارة المشكلين بالقرار 125 للمؤسسة الوطنية للنفط بنغازي لم نتحدث عن هذا الأمر في بيان لنا أنما كان شكوانا من وضع خاص جداً قامت به لجنة الإدارة التي عينها هو في طرابلس وأنا أحد أعضاء هذه اللجنة وأنا الوحيد من المنطقة الشرقية أما الأعضاء الأربعة الأخرين من المنطقة الغربية”.

وأردف:” قمنا بإصدار بيان حال تسلمنا قرار الحكومة المؤقتة الذي يحتوي على أن لجنة الإدارة بشركة البريقة لتسويق النفط المشكلة بالقرار 125 لعام 2019 باشرنا العمل لما تم التكليف به من مهام ونسأل الله التوفيق والسداد فأننا نبلغكم بأنه قد صدرت هذه القرارات بعد تضييق الخناق علينا بالمناطق الوسطى والشرقية وذلك كما تم تقليص والإمكانيات والتدخل في شؤون المنطقة من قبل رئيس مجلس الإدارة المكلف بقرار المؤسسة الوطنية للنفط طرابلس رقم 79 بتاريخ 19/7/2018 وما تم إبلاغنا بعدم إرتياح أغلبكم وعدم رضا أغلبهم لتصرفاته الإدارية حيث كنا ننتظر مبادرة من طرفكم بالمناطق الغربية والجنوبية لإصلاح ما أفسد لكنه لم يحدث ذلك”.

وإختتم رئيس مجلس إدارة البريقة مؤتمره الصحفي بالقول:”وشعورا من الحكومة المؤقتة بمعاناتنا فقد أصدرت هذه القرارات لتدارك الأمر والحفاظ على مقدرات الشركة من العبث والضياع”.

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