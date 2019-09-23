بلدية بنغازي تبحث إزالة العوائق التي تشوه المنظر العام في المدينة

عقد رئيس جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة فرج قعيم اجتماعاً مع رئيس لجنة الإزالة ببلدية بنغازي عمران المقصبي ومندوب مكتب التخطيط العمراني بلجنة الإزالة بنغازي وذلك لمناقشة العوائق التي تشوه المظهر العام لمدينة بنغازي

وبين المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي أنه جرى خلال الاجتماع التأكيد على تنفيذ قرارات لجنة الإزالة للمخالفات التي تم حصرها في السابق، إضافة إلى إلزام شركات الدعاية والإعلان بتسوية أوضاعهم القانونية فيما يخص اللافتات الإعلانية مع لجنة الدعاية والإعلان بالبلدية وأن اللوحات المُخالفة سيتم إزالتها على نفقة المخالفين.

وحضر الاجتماع مدير مكتب التفتيش والمتابعة بجهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة المقدم أكرم المسماري ومعاون مدير جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة المقدم محمد الشحومي.

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