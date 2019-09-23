الجازوي: مهجري بنغازي خرجوا من المدينة لأنهم وقفوا ضد الإنقلاب على ثورة فبراير

ليبيا – علق العضو المنقطع عن مجلس النواب سعد الجازوي القيادي بجماعة الاخوان المسلمين الليبية على “المؤتمر الجامع الأول لمهجري المنطقة الشرقية” الذي عقد في طرابلس.

الجازوي قال خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد إن هذا المؤتمر يجسد رؤية من وصفهم بـ”المهجرين” (العائلات الفارة من مدينة بنغازي لارتباطها بمجالس الشورى وتنظيم أنصار الشريعة الارهابية) للتواصل مع مؤسسات الدولة للبحث عن حلول عادلة لها من حيث إرجاع الحقوق حسب زعمه.

ويرى أن الإعلام قام بوضع هؤلاء “المهجرين” في سلة واحدة وهي سلة الإرهاب وبأنهم خرجوا من بنغازي كونهم إرهابيين.

كما إستبعد أن يكون هذا العدد من المهجرين جميعهم إرهابيين فهم “مهجرين ” خرجوا من بنغازي لأنهم وقفوا في وجه الإنقلاب على شرعية “فبراير” ومدنية الدولة التي يسعى الجميع لتحقيقها بعد “ثورة 17 فبراير” حسب تعبيره .

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