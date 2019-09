“الخارجية البلجيكية” تعلن تأييدها لخطة “سلامة” في ليبيا

أعلنت بلجيكا دعمها لخطة المبعوث الأممي غسان سلامة بشأن الوصول إلى تسوية لأوضاع ليبيا الراهنة.

وأعرب المدير العام للشؤون متعددة الأطراف والعولمة بوزارة الخارجية البلجيكية “أكسيل كينيس”، تأييد بلاده لخطة السلام الأممية في ليبيا المكونة من ثلاث خطوات، وفق تغريدة له.

وأكد كينيس ، خلال لقائه مع سلامة قبل اجتماعه مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أنه يتوجب على المجتمع الدولي الالتزام بحل الأزمة الليبية سياسيا.

يذكر أن غسان سلامة قدم مقترحا من ثلاث خطوات، أولها تثبيت هدنة دائمة لوقف النار في ليبيا، يليها عقد مؤتمر دولي للفاعلين الإقليميين، ثم ملتقى ليبي – ليبي، هذا ولاقت خطة المبعوث تأييد من مجلس الأمن.

