الخليج العربي للنفط تؤكد توفير السكن الملائم للعاملين بحقول الشركة

أفاد مدير إدارة الخدمات بشركة الخليج العربي للنفط خليفة شوايل بأن لجنة إدارة الشركة قامت بحلحلة مشكلة السكن بالحقول النفطية.

حيث قامت إدارة الخدمات بتوفير 30 مقطورة سكنية مزدوجة، 15منها بحقل السرير و 15 أخرى في حقل مسلة سعياً منهم لتوفير مناخ يساعد علي العمل والإنتاج.

وأضاف شوايل في تصريح لقسم الإعلام بالشركة أن العمل جارٍ الآن بحقل السرير لإنشاء القواعد الخرسانية ومنظومة التصريف وخطوط إمداد المياه وغيرها من الخدمات في مدة أقصاها عشرة أيام، أما بالنسبة لحقل مسلة فإنه سيتم الشروع في إنشاء القواعد الخرسانية خلال الأسبوع الجاري.

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