لجنة الاستقرار لمدينة بنغازي تعتمد 99 مشروعاً خدمي بقيمة 113مليون

اعتمدت لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي التي يرأسها رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني خلال اجتماع عقدته امس الأحد محاضر ترسية 99 مشروعا لصالح المدينة بقيمة إجمالية قدرها 113.685.059 دينار ليبي.

وأجرت اللجنة خلال اجتماعها الذي عقد في ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي بحضور أعضائها محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، وعميد بلدية بنغازي صقر بوجواري، ومقرر اللجنة- مدير إدارة المتابعة بديوان مجلس الوزراء رضا الفريطيس .

حيث أجرت مناقلة مالية قدرها 25.000.000 دينار ليبي داخل الميزانية المعتمدة لتنفيذ أعمال النظافة العامة والكنس ونقل الركام وتخطيط الطرق وتقليم الأشجار داخل بنغازي.

كما أجرت اللجنة مناقلة مالية قدرها 18.000.000 دينار ليبي داخل الميزانية المعتمدة، وذلك لدعم شركة المياة والصرف الصحي لتنفيذ مشاريع صيانة شبكة تصريف مياه الأمطار وشبكة الصرف الصحي ببنغازي استعدادا لفصل الشتاء.

وصادقت اللجنة على محضر اجتماعها التاسع و أصدرت كافة القرارات المنبثقة عنه و التي أهمها الموافقة على إجراء هذه المناقلات.

ووافقت اللجنة خلال اجتماعها العادي العاشر لهذا العام على تنفيذ مبنى لديوان الهيئة العامة للإسكان والمرافق ببنغازي بقيمة تقديريةبلغت 4.724.699 دينار ليبي، بالإضافة للموافقة على صيانة مقر دار الكتب الوطنية.

ووافقت اللجنة على صيانة مبنى قسم الداخلي بالمعهد الصحي بمنطقة بلعون في بنغازي لاستخدامه كمقر مؤقت للمؤسسة الوطنية للنفط بقيمة تقديرية بلغت 4.889.635 دينار ليبي.

كما وافقت اللجنة على صيانة المقر المقترح لهيئة السيطرة بقيمة تقديرية بلغت 2.000.000 دينار ليبي.

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