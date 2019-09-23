الأمان يرفع سقف السحب للفيزا كارد

أعلن مصرف الأمان عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك اليوم الإثنين رفع سقف السحب الدولي ببطاقة الأغراض الشخصية فيزا أو ماستر، إلى 5000 دولار يومياً و الشراء إلى 500 دولار يوميا.

وأضاف المصرف أنه قد رفع سقف السحب المحلي بصك أو بشيك شباك “قيد” إلى 80 ألف دينار أسبوعياً، في جميع فروعه مع قبول الصكوك الإلكترونية المصدقة والحوالات المحلية من المصارف الأخرى.

وفي السياق ذاته أشار الأمان إلى أن سقف السحب اليومي من الصرّاف الآلي سيكون 2000 دينار مقسمة إلى 1000 دينار بواسطة البطاقة المحلية و 1000 دينار، عبر خدمة السحب بدون بطاقة الـكاردلسس الموجودة في تطبيق الصيرفة المباشرة.

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