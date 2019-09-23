صهد: مجلس الدولة سيلزم الرئاسي بالتجاوب مع متطلبات المعركة الدفاعية عن طرابلس

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري إبراهيم صهد إن المجلس يمارس حقه وواجبه في إبداء الرأي والتجاوب مع متطلبات المعركة الدفاعية التي يخوضها من وصفهم بـ”الجيش الليبي والقوات المساندة له” (مسلحي الوفاق).

صهد وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي21″ القطري أوضح أن مجلس الدولة أعاد التنويه بما سبق له أن طالب به عدة مرات من ضرورة أن يقوم المجلس الرئاسي باتخاذ مواقف واضحة ومعلنة تدين عدداً من الدول.

وأشار إلى أن المجلس طالب الحكومة بضرورة إتخاذ إجراءات دبلوماسية لإفهام هذه الدول أنه لا يمكن لها أن تشارك في سفك الدم الليبي وفي الوقت نفسه تحتفظ بعلاقات طبيعية مع ليبيا ونقل شكوى واضحة إلى مجلس الأمن ضدها.

وإختتم عضو مجلس الدولة الإستشاري حديثه بالقول:”ما يحدث الآن ليس صداما وإنما هو إلزام المجلس الرئاسي بما تمليه عليه مهامه في قيادة البلاد والدفاع عنها ووضع حد لعدوان حفتر ومن يشترك معه من الدول التي لا تكتفي بدعمه بالسلاح بل تشارك فعليا في المعارك” على حد زعمه.

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