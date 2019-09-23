بومريز يلتقي رئيس المجلس التسييري لبلدية غات‎

إلتقى وزير التعليم بالحكومة المؤقتة “فوزي بومريز” في مكتبه بمقر ديوان وزارة التعليم بمدينة البيضاء كلاً من عضو مجلس النواب الليبي “الهادي الصغير” ورئيس المجلس التسييري لبلدية غات “إبراهيم ماخي” وذلك لبحث أوضاع قطاع التربية و التعليم بالبلدية..

وناقش الوزير مع رئيس تسييري غات عدد من المواضيع المتعلقة بالشأن التعليمي ، والتي شملت وضع المعلمين المتعاقد معهم بالبلدية ، ووضع المدارس من حيث المتطلبات والاحتياجات وصيانة المدارس المتهالكة وإعادة تأهيلها..

من جهته أكد الوزير على الإستعداد الكامل لمعالجة المشاكل التي تعانيها مراقبة التربية والتعليم ببلدية غات ، وتوفير الاحتياجات الضرورية لسير العملية التعليمية بها بالشكل المطلوب ، مؤكداً على ضرورة توفير مراقبة التربية والتعليم ببلدية غات لقاعدة البيانات الخاصة بعدد المدارس التي تحتاج إلى الصيانة و معلمي العقود..

واكد عضو مجلس النواب الليبي عن الجنوب الهادي “الصغير على” على الدعم الكامل لوزارة التعليم من قبل مجلس النواب للنهوض بالعملية التعليمية بالجنوب الليبي لا سيما بلدية غات خصوصاً بعد ما عانت أثر كارثة الفيضانات التي مرت بها

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