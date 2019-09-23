وصول 13 حاوية محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية للمنطقة الشرقية

المتوسط

أعلن جهاز الإمداد الطبي التابع لوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة عن وصول 13 حاوية محملة بالأدوية العامة والمستلزمات الطبية الخاصة بالمنطقة الشرقية قادمة من ميناء بنغازي البحري إلى فرع جهاز الامداد الطبي بنغازي.

وأوضح الجهاز عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أنه تم استخراج هذه الشحنات وتوفير التغطية المالية لها بميناء بنغازي من قبل الحكومة المؤقتة وجهاز الامداد الطبي .

وأشار الجهاز إلى أن الشحنة السابقة وصلت الايام الماضية القريبة وتحتوي 32 حاوية أدوية ومستلزمات طبية وصلت فرع جهاز الامداد الطبي بنغازي التي قامت ادارة جهاز الامداد الطبي بالحكومة الليبية المؤقتة توفير التغطية المالية بها.

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