واصفًا إياه بفخامة الرئيس .. عميش : “أردوغان” سينقل رسالة إلى كل الدول المعنية بالشأن الليبي بالتخلي عن “حفتر”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشف عضو مجلس الإدارة للمركز الاسلامي دار الهجرة بالولايات المتحدة “عصام عميش ” عن تفاصيل اللقاء التي دارت أمس الأحد بينه وبين رئيس تركيا رجب أردوغان، ووزير خارجيته مولود جاويش أوغلو، ومستشاره والمتحدث الرسمي للرئاسة الدكتور إبراهيم كالن .

وكان أردوغان قد التقى خلال مأدبة طعام في فندق هيلتون بممثلي الجالية الإسلامية في الولايات المتحدة، على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك، بعيدا عن وسائل الإعلام.

عميش أوضح – على صفحته بفيسبوك رصدتها أخبار ليبيا 24 – أنه تكلم مع فخامة رئيس تركيا رجب أردوغان -حسب وصفه – للوقوف بحزم مع ليبيا ضد أي مشروع لعسكرة الدولة والرجوع بها إلى حكم الفرد.

وطالب عميش من أردغان بنقل رسالة إلى الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب”، ورؤساء كل الدول المعنية بالشأن الليبي بالتخلي عن دعم “المشير حفتر” والوقوف الكامل مع الشرعية ودعم الثوار الأشاوس بكل ما يحتاجوه والتوقيع على اتفاقية دفاع مشترك والمساهمة القوية في إعمار ليبيا بعد الحرب، حسب قوله .

وبحسب عميش، فقد ذكر فخامته – نقلًا عن أردوغان – أنه يقف مع الشعب الليبي الشقيق قلباً وقالبًا وبكل قوة ضد من يريدون أن يجهضوا ثورته وأحلامه للحرية والعيش الكريم ووعد بمزيد من الدعم على كل الأصعدة السياسية والدفاعية وغيرها .

وأكد أردغان، أنه في اجتماعه الأخير في ألمانيا تكلم عن انتهاء دور “حفتر”، وأنه لا مكان له في مستقبل ليبيا ولم يرد أي من مندوبي مصر والإمارات بأي كلمة على ماقاله دليلاً على فعلية انتهاء الدور، بحسب عميش .

الرئيس التركي، قال إن “حفتر” هو رهينة هذه الدول ويؤدي في الدور المطلوب منه، وأنهم بدؤوا يدركون أنه فاشل وغير قادر على تحقيق أهدافهم، ولذلك لم يصدر منهم أي دفاع، أو معارضة حين تم نقاش خروجه من المشهد الليبي، حسب وصف عميش.

ومن جهته، ذكر وزير الخارجية التركي “مولود جاويش” – خلال نفس الاجتماع – أنه يستعد لحضور اجتماع مخصص لموضوع ليبيا على هامش اجتماعات الأمم المتحدة ما أسماه اجتماع “الخمس مع الخمس”، ووعد بكل وضوح أن يدعموا موقف الشرعية ضد أصحاب المشروع العسكري .

وفي ذات السياق، ذكر إبراهيم كالن المستشار السياسي للرئيس أردغان ما دعا إليه في مؤتمر برلين، وهو الوقوف بقوة مع إنهاء الاقتتال والالتزام الدولي الواضح الصارم ضد من يخالف الاتفاق ويعيد دوامة العنف .

وأكد كالن على وضوح موقف أردغان والدولة التركية في دعم الشرعية في ليبيا، والاستعداد للتعاون بشكل أكبر إذا توفرت الإرادة الليبية حتى في شكل اتفاقيات مشتركة على كل الأصعدة، بحسب عميش .

من هو عميش

وعصام عميش، ولد عام 1967 في طرابلس وفي سن 15 هاجر مع أسرته إلى الولايات المتحدة ودرس المرحلة الثانوية، حيث حصل على بكالوريوس في العلوم السياسية وعلم الأحياء من جامعة جورج تاون – واشنطن عام 1989، وأنتسب إلى مدرسة جامعة جورج تاون الطب حيث كان الطالب الأجنبي الوحيد للحصول على القبول من تجمع أكثر من 6000 المرشحين لأقل من 180 وظيفة.

ويعتبر من أوائل الأطباء الذين استجابوا لعلاج ضحايا تفجيرات 11 سبتمبر في 2001 وخصوصا وزارة الدفاع الامريكية، وشغل وظيفة رئيس قسم الجراحة العامة و جراحة المناظير بمستشفى “إينوفا” الاسكندرية فيرجينيا منذ العام 2006 وحتى الان وهو مستشفى المقاطعة بالولاية .

وفي عام 2007، تحصل “عميش” على الجائزة المرموقة طبيب العام وفي تلك السنة نفسها، عينه حاكم فيرجينيا تيموثي كاين رئيسا للجنة فرجينيا على الهجرة، والتي تم تقييم القضايا المتعلقة بالهجرة غير الشرعية.

في 2008 شغل الدكتور عصام عميش منصب رئيس المجلس الاسلامي الاميركي (إم إيه إس)، وقدم الاستقالة الى حاكم الولاية من منصبه كعضو في مفوضية الهجرة في ولاية فرجينيا (مجاورة للعاصمة واشنطن) بعد اتهامه بتوجيه انتقادات لإسرائيل .

في العام 2009 رشح الدكتور عصام لخوض الانتخابات التمهيدية عن ولاية فرجينينا للحزب الديمقراطي ضمن الانتخابات الجمعية العامة ولاية فرجينيا وهي الهيئة التشريعية من ولاية فيرجينيا منذ العام 1619 وهي الاقدم عالميا وحل في الترثيب الثالث عن دائرته الانتخابية 35.

وهو العضو المؤسس ورئيس مجلس إدارة لجنة الطوارئ الأمريكية الليبية، واشنطن، فبراير 2011 ،كما شغل عضو مجلس الادارة للمركز الاسلامي دار الهجرة، وهو العضو المؤسس للغرفة الليبية الأمريكية للتجارة والصناعة منذ 2013 ،ومؤسس ورئيس المركز الليبي الأمريكي للدراسات الاستراتيجية، واشنطن.

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