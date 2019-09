“كرموس” يوجه اتهامات لاذعة للسراج

المتوسط

اعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة عادل كرموس أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يتصرف كأنه رئيس الدولة ومجلسي البرلمان والدولة وذلك نتيجة للخلل السياسي الحاصل.

وأوضح كرموس أن المجلس الرئاسي أصبح في منأى عن المسائلة أو الرقابة نتيجة الانقسام السياسي وفشل مجلس النواب في الالتئام والانعقاد في طبرق أو طرابلس.

وأشار إلى أن السراج يمارس صلاحيات المجلس الرئاسي بالكامل ويتخذ القرارات في ظل عدم وجود أعضاء المجلس لكن في الشأن المتعلق بالرؤيا بالذات السراج استمع لهذه الأطراف قبل إصدار وطرح أي مبادرة تجمع الرؤى أو تختلف معها بحسب تعبيره.

