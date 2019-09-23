إدارة الصيدلة بصحة المؤقتة تكشف عن سبب سحب الأدوية التي تحتوي على مادة “رانيتي دين”

ليبيا – قالت مديرة إدارة الصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة أسماء بعيرة إن قرار الوزارة بسحب كافة الأدوية التي تحتوي على مادة رانيتي دين جاء عقب صدور نشرة من قبل منظمة الغذاء والدواء الأمريكية تشتبه في احتواء هذه المادة على شائبة قد تكون مسرطنة.

بعيرة أوضحت في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا روحها الوطن” اليوم الأثنين أن هذه الشائبة المشتبه في اشتمال الأدوية عليها موجودة بنسبة ضئيلة جدا وأن أذاها للمواطن غير وارد في حالة تعاطي مادة الرانيتيدين على المدى القصير.

وأشارت مديرة إدارة الصيدلة والمعدات إلى أن قرار سحب الدواء في الولايات المتحدة الأمريكية كان احترازيا على عكس ليبيا والمنطقة العربية.

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