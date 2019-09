بليحق: مجلس النواب يناقش قانون رفع مرتبات المتقاعدين

المتوسط

صرح المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، اليوم الاثنين، أن المجلس ناقش خلال جلسته اليوم جمل من القوانين من بينها رفع مرتبات المتقاعدين، واتفق على تشكيل لجنة تتكون من اعضاء من مجلس النواب لدراسة الأمر مع الحكومة المؤقتة وصندوق التضامن الاجتماعي ووزارة المالية بشكل دقيق على أن تحيل اللجنة نتائج الدراسة للمجلس خلال شهرين من الان.

كما تطرقت جلسة اليوم لتعديل قانون الجرائم الاقتصادية وتعديل المادة 13 وتم التصويت لصالح التعديل، إضافة إلى مناقشة قانون مؤسسة الطاقة الذرية، وبشأنه اتفق الأعضاء على مشروع القانون للجنة التشريعية لدراسة التعديلات الخاصة بالمؤسسة وإعادة عرضه في جلسة خاصة بمجلس النواب.

