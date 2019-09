اليوم.. تعليم المؤقتة تعلن نتائج الشهادة الإعدادية الدور الثاني

المتوسط

أعلنت وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة أنه سيتم مساء اليوم الاثنين عبر الصفحة الرسمية الخاصة بالوزارة الإعلان الرسمي واعتماد نتيجة طلاب شهادة مرحلة إتمام التعليم الأساسي (الإعدادية) الدور الثاني للعام الدراسي 2018 – 2019.ميلادي ..

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه سيتم الإعلان عن باقي النتائج في وقتٍ لاحق بعد الانتهاء من تجهيزها ومراجعتها بالكامل من قبل إدارة الامتحانات بالوزارة.

