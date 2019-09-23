مصنع البولي إيثيلين يقترب من التشغيل

في إطار الخطة الموضوعة من قبل مجلس الإدارة بشركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز، وبمتابعة شخصية من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بشأن خطة إعادة تشغيل المجمع الصناعي رأس لانوف، استقبل ميناء رأس لانوف النفطي الناقلة ASTIPALEA القادمة من فرنسا وترفع العلم اليوناني محملة بـ5 آلاف طن متري من غاز الإيثيلين.

وتعتبر هذه الشحنة الثالثة من أصل أربع شحنات تستعد الشركة لاستقبالها خلال الأيام المقبلة، الأمر الذي يقرب الشركة من الوصول إلى معدل التخزين المطلوب لغاز الإيثيلين وهو وما سيمكنها من إتمام عملية التشغيل لمصنع البولي إيثيلين.

وتعد هذه المرحلة من أهم المراحل الأخيرة التي تتابعها إدارة الشركة عن قرب لتشغيل المصنع إذ ستتم عملية تشغيل المصنع فور تفريغ الشحنة الرابعة لغاز الإيثيلين المتوقع وصولها نهاية الأسبوع الجاري.

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